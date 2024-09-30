Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Ленобласти

Легковой автомобиль сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло в городе Красное Село, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, мальчик попал под колеса машины на пересечении проспекта Ленина и Гвардейской улицы. Он шел по тротуару в сопровождении взрослого.

Когда на светофорах загорелся красный сигнал, ребенок побежал через дорогу по «зебре». За рулем Volkswagen Jetta была 31-летняя женщина.

Медики госпитализировали мальчика в состоянии средней тяжести. Полицейские проводят проверку.

Ранее в Москве на Миусской улице произошло массовое ДТП. В результате аварии травмы получили две женщины. Одну из них иномарка сбила на тротуаре.