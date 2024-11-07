Водитель Cherry умер за рулем и влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве
Водитель, который протаранил утром 7 ноября стену в Гагаринском тоннеле, умер за рулем еще до того, как произошло ДТП. Подробности аварии сообщили в столичной Госавтоинспекции.
ДТП на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле произошло сегодня около 06:20.
По предварительным данным мужчине, 1981 года рождения, стало плохо за рулем и он скончался до столкновения, уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. В дептрансе ранее предупредили, что в районе ДТП скопилась пробка на четыре километра.
Незаконные торговые точки снесут по решению суда в Мытищах
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 7 ноября
Уйба стал первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.
Всероссийские соревнования по фехтованию пройдут в Химках
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 ноября
Александр Ермаков из Чехова стал капитаном сборной России по гандболу
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте