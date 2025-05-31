31 мая 2025 23:25 Водитель большегруза умер от удара током на кладбище под Великим Новгородом Фото: РИА «Новости»
В селе Бронница Новгородской области 53-летний водитель погиб при вывозе мусора с кладбища. Об этом сообщили в
Telegram-канале СУСК региона.
По информации Следственного комитета, трагедия произошла из-за того, что кузов грузовика во время погрузки оказался слишком близко к линии электропередачи. Мужчина получил смертельный удар током и скончался на месте.
Сейчас по факту случившегося проводят проверку. Следователи дадут правовую оценку действиям ответственных за соблюдение правил охраны труда на предприятии.
Ранее
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