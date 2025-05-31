Водитель большегруза умер от удара током на кладбище под Великим Новгородом

В селе Бронница Новгородской области 53-летний водитель погиб при вывозе мусора с кладбища. Об этом сообщили в Telegram-канале СУСК региона.

По информации Следственного комитета, трагедия произошла из-за того, что кузов грузовика во время погрузки оказался слишком близко к линии электропередачи. Мужчина получил смертельный удар током и скончался на месте.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку. Следователи дадут правовую оценку действиям ответственных за соблюдение правил охраны труда на предприятии.

Ранее школьницы погибли при обрушении бетонной плиты на бывшей скотобойне в Ленобласти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».