Школьницы погибли при обрушении бетонной плиты на бывшей скотобойне в Ленобласти

Прокуратура начала проверку после гибели двух девочек на скотобойне в Ленобласти

В Ленобласти на бывшем сельскохозяйственном предприятии обрушилась бетонная плита, погибли две школьницы. ЧП произошло возле старой фермы в деревне Терпилицы в Волосовском районе. Прокуратура Ленинградской области начала проверку.

Во время проверки специалисты оценят работу районной администрации и действия сотрудников органов профилактики.

В пресс-службе ведомства сообщили, что прокурор Волосовского района Александр Александров на месте координирует действия аварийной службы и следственных органов.

Как сообщил сообщил источник 78.ru, девочки были подругами и одноклассницами. Их тела нашли на бывшей скотобойне.

«Сегодня они вышли погулять и в один момент перестали отвечать на звонки. Брат одной из школьниц пошел их искать и обнаружил их тела», — отметили журналисты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».