Водитель BMW в Ставрополе разбился спустя четыре часа после покупки автомобиля

News.ru: водитель BMW попал в жесткое ДТП через четыре часа после покупки авто

Владелец BMW попал в аварию спустя всего лишь четыре часа после покупки машины. Об этом сообщило издание News.ru .

Мужчина из Ставропольского края потерял управление и врезался в отбойник. Во время ДТП он вылетел через лобовое стекло и получил тяжелые травмы. Сейчас водитель находится в реанимации.

В Сети распространилось видео, на котором машина пытается проскочить между двумя автомобилями. Из-за резкого маневра иномарку заносит, и она вылетает за пределы дороги.

Ранее в Оренбургской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В аварии погибли молодожены, которые ехали в аэропорт, чтобы отправиться в свадебное путешествие.