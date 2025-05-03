Водитель BMW в Ставрополе разбился спустя четыре часа после покупки автомобиля

News.ru: водитель BMW попал в жесткое ДТП через четыре часа после покупки авто

Matthias Balk/dpa
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com

Владелец BMW попал в аварию спустя всего лишь четыре часа после покупки машины. Об этом сообщило издание News.ru.

Мужчина из Ставропольского края потерял управление и врезался в отбойник. Во время ДТП он вылетел через лобовое стекло и получил тяжелые травмы. Сейчас водитель находится в реанимации.

В Сети распространилось видео, на котором машина пытается проскочить между двумя автомобилями. Из-за резкого маневра иномарку заносит, и она вылетает за пределы дороги.

Ранее в Оренбургской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В аварии погибли молодожены, которые ехали в аэропорт, чтобы отправиться в свадебное путешествие.

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