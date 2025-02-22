Молодожены из Оребуржья разбились в ДТП перед свадебным путешествием

В Оренбургской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В аварии погибли молодожены, ехавшие в аэропорт в свадебное путешествие. Подробности сообщил сайт kp.ru .

ДТП произошло на дороге Уфа — Оренбург, на 217-м километре 16 февраля столкнулись Opel Astra и большой пассажирский автобус Yutong. Молодожены ехали в легковом автомобиле в аэропорт, откуда намеревались вылететь в Турцию на медовый месяц. Женщине было 50 лет, новоиспеченному мужу — 60.

Удар был сильный, водитель и пассажирка иномарки скончались до приезда скорой помощи. Пассажиры автобуса не пострадали. Похороны и прощание с погибшими прошли 19 февраля.

Причиной аварии стала сильная метель, видимость на дорогах была почти нулевой. Некоторые трассы в регионе были перекрыты.

Ранее при столкновении автобуса Simaz и автомобиля Lada Largus погибли два человека и четыре пострадали. ДТП произошло на трассе Оса — Чернушка Пермского края.