Водитель BMW разбился на встречке в Калининградской области

В Калининградской области на трассе «Советск — Гусев» в смертельной аварии погиб водитель BMW, выехавший на встречную полосу. Об этом сообщил Telegram-канал региональной Госавтоинспекции .

По предварительным данным, около 16:00 29 ноября на пятом километре автодороги водитель BMW 1986 года рождения начал обгон, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной Toyota, которой управлял мужчина 1979 года рождения. После удара BMW загорелся.

Водитель немецкой иномарки скончался на месте до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.

В мае в Калининграде водитель выехал на встречную полосу, после чего сбил женщину с ребенком на тротуаре.