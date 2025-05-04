В Калининграде водитель сбил женщину с ребенком на тротуаре

В Калининграде водитель выехал на встречную полосу, после чего сбил женщину с ребенком на тротуаре. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на перекрестке улиц Судостроительная и Батальная. По предварительным данным, 53-летний водитель не справился с управлением. Сначала выехал на встречную полосу, сбил ограждение и вылетел на тротуар, где наехал на женщину с четырехлетним ребенком.

В результате аварии травмы получили все участники происшествия — водитель и оба пешехода. Их доставили в больницу на машинах скорой помощи.

На месте работают инспекторы ГИБДД, устанавливая обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее RT сообщил, что в Ивановской области с дороги вылетел автобус, после чего перевернулся. В результате ДТП один человек погиб и трое пострадали.