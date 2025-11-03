Водитель автобуса вышвырнул пенсионерку на улицу в Тамбове

В Тамбове водитель автобуса отказался бесплатно везти пожилую женщину и вышвырнул ее на улицу. Об этом сообщил Telegram-канал «Тамбов.Происшествия» .

Вечером в воскресенье, 2 ноября, в автобус № 3 зашла пенсионерка с тростью, которая хотела воспользоваться правом на бесплатный проезд.

Однако водитель автобуса заявил, что пожилые люди больше не являются льготной категорией. После этого он схватил женщину и стал грубо выталкивать ее из салона на улицу.

На кадрах с места было видно, как водитель и еще один мужчина волочили пенсионерку по земле. Автор публикации выразил надежду, что общественность обратит внимание на происшествие и поможет добиться наказания для жителя Тамбова.

