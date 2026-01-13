Водитель автобуса в Москве зажал дверью девочку и протащил по дороге

В Москве девочку-подростка зажало дверьми автобуса и протащило около 10 метров по асфальту. О деталях происшествия 360.ru рассказала сама пострадавшая.

«Хотела зайти в автобус, поставила ногу и закрылись двери, успела поставить только стопу. Автобус поехал, двери не открывались, хоть все стучали и нажимали кнопки. После этого я упала, автобус проехал по ноге», — сказала она.

Пострадавшая заявила, что получила серьезные травмы, ей предстоит долгая реабилитация.

Очевидец добавил 360.ru, что в момент ЧП увидел молодую девушку между автобусом и ограждением остановки, достать ее оттуда сразу было невозможно.

«Стали ждать спасателей. Со слов подростков, ее ногу зажало створками дверей. Водитель этого не увидел и поехал, в итоге и затащил ее в этот промежуток с ограждением», — отметил он.

В Мосгортрансе уточнили РИА «Новости», что ЧП произошло 12 января в районе дома 19 по улице Лескова. С представителями подростка уже связались для оказания помощи в оформлении документов для получения страховых выплат.

Ранее автобус протащил по проезжей части девушку в Петербурге.