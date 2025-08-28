Автобус протащил по проезжей части девушку в Петербурге

Пассажирский автобус зацепил 20-летнюю девушку и протащил ее 300 метров по асфальту в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета .

По данным ведомства, горожанка пыталась зайти в общественный транспорт на одной из остановок в Приморском районе. Двери автобуса захлопнулись прямо перед ней, зажав ногу.

Водитель автобуса не заметил застрявшую в дверях девушку и продолжил путь. Пострадавшая смогла выбраться, но чуть не попала под колеса автомобилей.

Жительница Петербурга обратилась в травмпункт, у нее диагностировали обширные предплечья и правого коленного сустава. По данному факту следователи организовали проверку.

Похожий случай произошел в Москве. Выход из автобуса закончился для жительницы района Котловка госпитализацией. Водитель не заметил женщину и начал движение.