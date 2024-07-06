Водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком и двумя легковушками на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: в ДТП с грузовиком и 2 авто в Бибиреве погиб водитель автобуса

Фото: Телеканал «360»

Смертельная авария с участием четырех транспортных средств произошла на северо-востоке Москвы, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

ДТП произошло в районе дома 16 по улице Корнейчука. Там столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля. Погибшим оказался водитель общественного транспорта, который следовал в парк. Пассажиров в нем не было.

На место аварии прибыли полицейские и скорая помощь.

Официально эти данные пока не подтверждали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Днем ранее водитель Tesla погиб в ДТП на Кутузовском проспекте. Еще двое участников аварии пострадали.

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