Водитель Tesla погиб в ДТП на Кутузовском проспекте

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram

Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель электромобиля Tesla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota», — уточнили в ведомстве.

Столкнувшиеся машины отбросило на проезжавшие мимо Chevrolet и Li Xiang. В результате аварии водитель Tesla погиб на месте. Кроме того, в ДТП пострадали два человека — пассажирки Tesla и Toyota. Их госпитализировали.

В прокуратуре Западного административного округа проконтролируют установление обстоятельств ДТП, сообщила пресс-служба ведомства.

В августе 2022 года Tesla попал в ДТП на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Кадры аварии завирусились в Сети. Электромобиль влетел в столб, ему полностью разнесло переднюю часть.

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