Вода в реке Ишим в тюменском селе поднялась на опасную отметку

Уровень воды реки Ишим у села Абатского Тюменской области за последние сутки увеличился и достиг опасной отметки 1096 сантиметров, что выше отметки верхней границы на 106 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Река Ишим в селе Абатском за двое суток прибавила полтора метра: вчера +103 сантиметра и сегодня +54. Уровень отметки „Опасное явление“ превышен на 106 сантиметров», — написал он.

Моор отметил, что сухих участков почти не осталось, вся пойма реки находится под водой. Однако это не рекордное значение, насыпи и дамбы на федеральной трассе Р-402 и в райцентре обладают хорошим запасом.

«Нынешний паводок в Абатском ожидается на показателях 2017 года, когда вода поднималась до 1148 сантиметров на пике. Что касается расположенных выше по течению реки города Ишима, Ишимского и Казанского районов, то вода там продолжает отступать», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что базу отдыха в Ишиме затопило поднявшейся водой.