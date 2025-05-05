Базу отдыха в Ишиме затопило поднявшейся водой одноименной реки. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

Глава города Федор Шишкин утром заявил, что река за сутки поднялась на 20 сантиметров — это в 2,5 раза меньше, чем вчера.

«Будем надеяться, что подъем воды скоро остановится и река Ишим пойдет на спад. Пока расслабляться рано», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Шишкин добавил, что к работам присоединились сотрудники Следственного комитета.

Опасный уровень составляет 850 сантиметров, сейчас вода выше почти на метр. При этом губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что год назад защитные сооружения выдержали паводок высотой 1064 сантиметра, и заверил, что ситуация находится под контролем.