Уровень воды в Ишиме превысил опасную отметку на 22 сантиметра

Вода в реке Ишим в Тюменской области за сутки поднялась до 872 сантиметров. Это на 22 сантиметра выше опасного уровня. Ситуация контролируемая, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале .

«Уровень отметки „опасное явление“ превышен в городе Ишиме на 22 сантиметра. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 сантиметров», — написал он.

Все службы наготове, подчеркнул губернатор. Дамбы и насыпи в городе способны выдержать куда более высокий уровень воды. В прошлом году сооружения выдержали паводок с рекордными 1064 сантиметрами.

Накануне в Приморье после сильного ливня размыло насыпной мост. Три населенных пункта оказались отрезанными от транспортного сообщения. Жителей предупредили, что уровень воды в реках поднимется на 2,5 метра, что может вызвать наводнения и затопление низин.