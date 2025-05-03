Уровень воды в Ишиме превысил опасную отметку на 22 сантиметра

Вода в реке Ишим в Тюменской области за сутки поднялась до 872 сантиметров. Это на 22 сантиметра выше опасного уровня. Ситуация контролируемая, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
«Уровень отметки „опасное явление“ превышен в городе Ишиме на 22 сантиметра. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 сантиметров», — написал он.
Все службы наготове, подчеркнул губернатор. Дамбы и насыпи в городе способны выдержать куда более высокий уровень воды. В прошлом году сооружения выдержали паводок с рекордными 1064 сантиметрами.
Накануне в Приморье после сильного ливня размыло насыпной мост. Три населенных пункта оказались отрезанными от транспортного сообщения. Жителей предупредили, что уровень воды в реках поднимется на 2,5 метра, что может вызвать наводнения и затопление низин.
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