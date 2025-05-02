Ливни размыли насыпной мост в Приморье

РИА «Новости»: насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья

В Партизанском округе Приморья после сильного ливня размыло насыпной мост. Три населенных пункта оказались отрезанными от транспортного сообщения, сообщил РИА «Новости» представитель министерства ГО и ЧС региона.

«В Партизанском округе, по докладу ЕДДС, на участке автодороги Молчановка — Слинкино размыт насыпной мост, проезда нет в населенные пункты Романовский Ключ, Слинкино, Партизан», — сказал собеседник агентства.

В социальных сетях появилось видео, предположительно снятое в Партизанском районе Приморского края. На записи было видно, как поток воды уносит последнее бревно.

В Приморском крае спрогнозировали ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о сильных дождях, которые могут принести до месячной нормы осадков.

Уровень воды в реках поднимется до 2,5 метров, что может привести к выходу рек из берегов и подтоплению низинных участков. Кроме того, ожидается усиление ветра до 22–25 метров в секунду.

В августе автомобильный мост частично обрушился в Приморье из-за мощного ливня. Речь идет о переправе через реку Соколовка на трассе Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка.