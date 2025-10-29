Во Всеволожске задержали подростков за налет на магазины

Подростки ограбили магазины в Ленинградской области и попались в руки полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Вечером 26 октября в полицию поступило сразу два заявления о нападениях на продовольственные торговые точки во Всеволожске. Первое из них произошло около 19:00 на улице Героев: туда вошли четверо молодых людей.

Они не оплатили товар, распылили охраннику в лицо газовый баллончик и скрылись с места происшествия. Второе нападение произошло через два часа после первого.

«Группа молодежи зашла в магазин в доме 11 по шоссе Дорога Жизни, откуда, угрожая перцовым баллончиком, вынесли неоплаченный товар на сумму 8377 рублей», — рассказали в МВД.

Правоохранители задержали двоих нападавших — братьев 13 и 14 лет. Остальные участники разыскиваются.

Накануне юношей 16-17 лет задержали за нападение на человека в центре Санкт-Петербурга.