Подростков задержали за нападение на человека в центре Петербурга

Вечером 26 октября, около 17:00, в полицию поступило сообщение о конфликте рядом с алкогольным магазином на Думской улице. Об этом написал Piter.TV .

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и арестовали четырех юношей 16–17 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанных доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Один из участников конфликта получил травмы головы и был отправлен в больницу.

Сейчас следствие устанавливает причины произошедшего.