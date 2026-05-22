Во Всеволожске эвакуировали жильцов дома из-за пожара в квартире

Вечером 21 мая в 17-этажном жилом доме на улице Доктора Соникова в микрорайоне Южный во Всеволожске загорелась квартира-студия. Экстренные службы получили сигнал о задымлении на балконе второго этажа и сразу направили на место пожарные расчеты, написала «Мойка78» .

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания находится в квартире-студии. В ходе спасательной операции из смежных помещений эвакуировали шесть человек.

Пожарные подразделения 96-й и 93-й пожарных частей Главного управления МЧС России по Ленинградской области, а также сотрудники 101-й пожарной части «Леноблпожспас» продолжают работать на месте.