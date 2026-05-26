Во время пожара в Омской области погибли шесть человек, в том числе дети

При пожаре в Омской области погибли шесть человек, среди них — четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего сегодня утром в частном доме, расположенном в селе Юрьевка Омской области», — заявили в ведомстве.

При возгорании скончались 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын, две дочери двух и пяти лет, а также ее 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники следственной группы. Начались осмотр, допрос соседей и другие следственные мероприятия.

Ранее пожар в заброшенном здании случился в селе Поспелиха в Алтайском крае. В результате происшествия погибли двое подростков 12-ти и 13-ти лет. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.