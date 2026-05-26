Двое подростков погибли при пожаре в заброшенной постройке в Алтайском крае

Двое детей погибли во время пожара в селе Поспелиха в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«Вечером 25 мая 2026 года в селе Поспелиха в надворных постройках заброшенного домовладения произошел пожар. После тушения возгорания были обнаружены тела двух мальчиков 12-ти и 13-ти лет с внешними признаками термического воздействия», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место ЧП, назначили нужные судебные экспертизы. Во время расследования установят обстоятельства и причину случившегося.

Как отметила газета aif.ru, по предварительной информации, подростки часто проводили время в этой заброшенной постройке. Сейчас с их родными работают психологи.

Ранее пожар случился в Павловском Посаде. В результате ЧП погибли пять человек — трое взрослых и двое детей.