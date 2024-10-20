Во время пожара в бане в Раменском погиб 28-летний именинник

РЕН ТВ: в Раменском во время пожара в бане погиб 28-летний мужчина

Именинник погиб во время пожара в бане, где он праздновал день рождения. ЧП произошло в Раменском городском округе, сообщил источник РЕН ТВ .

Молодому мужчине исполнилось 28 лет, он отмечал эту дату в бане. Здание бани было двухэтажным, именинник уснул на втором этаже, когда гости вышли на улицу.

«Баня загорелась. Друг пытался подняться на второй этаж его вытащить, но не получилось, уже сильно полыхало», — уточнил источник издания.

В результате мужчина погиб, следствие начало проверку.

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