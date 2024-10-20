Трое детей погибли на пожаре в Тульской области

МЧС: девочка и два мальчика погибли на пожаре в Демидовке Тульской области

Трое несовершеннолетних погибли на пожаре в деревне Демидовка в Тульской области. Тела детей обнаружили сотрудники МЧС при тушении, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет.

«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой», — отметили в пресс-службе.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 48 квадратных метров. При тушении задействовали 15 специалистов и шесть единиц техники.

Восьмилетний ребенок и трое взрослых ранее погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.