Трое несовершеннолетних погибли на пожаре в деревне Демидовка в Тульской области. Тела детей обнаружили сотрудники МЧС при тушении, сообщила пресс-служба ведомства.
Спасатели обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет.
«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой», — отметили в пресс-службе.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 48 квадратных метров. При тушении задействовали 15 специалистов и шесть единиц техники.
Восьмилетний ребенок и трое взрослых ранее погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.
Трое детей погибли на пожаре в Тульской области
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