Во Внукове спасли запертую в квартире пятилетнюю девочку

Утром 22 сентября во Внукове в деревне Марушкино местные жители заметили пятилетнюю девочку, которая высовывалась из открытого окна, кричала и плакала. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП на Агрохимической улице поступило в экстренные службы в 07:56. Прибывшие на место после звонка очевидцев спасатели по трехколенной лестнице попали в окно второго этажа квартиры, где находился ребенок.

Оказалось, что девочка была дома одна. Она не пострадала. Позже домой вернулся отец ребенка. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

