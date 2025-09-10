Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в Петербурге

Пожар охватил административно-складской комплекс на Большом Смоленском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. Возгоранию был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС.

На место направили 20 спасателей и четыре единицы техники. Специалисты оперативно вывели из здания двух человек, один из которых получил травмы и был доставлен в больницу. Устанавливается причина появления огня.