Во Владивостоке восьмиклассник распылил перцовку во время урока

Школьник распылил газ из перцового баллончика в одной из гимназий Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Восьмиклассник распылил газ прямо во время урока, в результате за медицинской помощью обратилась 14-летняя ученица.

«Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей», — уточнила пресс-служба.

Представитель гимназии в беседе с 360.ru рассказал, в учебное заведение прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники прокуратуры.

Другой источник уточнил, что ЧП произошло на уроке немецкого языка.

«Стреляли по шутке два мальчика из восьмого класса. Одной девочке стало плохо, но не сильно», — рассказал собеседник 360.ru.

По его словам, уроки не отменяли.

По факту ЧП начала проводить проверку региональная прокуратура. Она установит обстоятельства приобретения орудия, его хранения и передачи несовершеннолетнему.

Ранее 16-летний подросток случайно выстрелил в себя из сигнального пистолета в московском колледже. В результате юноше потребовалась госпитализация.