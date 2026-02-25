Два человека стали жертвами пожара в частном доме в ХМАО
В Пыть-Яхе (ХМАО) произошел пожар в частном доме, который унес жизни двух человек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Пожар вспыхнул на улице Обской и охватил площадь в 10 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь спасателей, было задействовано две единицы техники.
При ликвидации возгорания специалисты обнаружили тела двух человек. Причины появления пламени предстоит выяснить следователям.
