Два человека стали жертвами пожара в частном доме в ХМАО

В Пыть-Яхе (ХМАО) произошел пожар в частном доме, который унес жизни двух человек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар вспыхнул на улице Обской и охватил площадь в 10 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь спасателей, было задействовано две единицы техники.

При ликвидации возгорания специалисты обнаружили тела двух человек. Причины появления пламени предстоит выяснить следователям.