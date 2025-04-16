Во Владивостоке пьяный отчим пытался свалить вину за ДТП на 13-летнего пасынка

МВД: пьяный отчим пытался переложить вину за ДТП на пасынка во Владивостоке

Во Владивостоке отчим и мать подростка пытались скрыть факт пьяного ДТП, переложив вину на 13-летнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю в своем Telegram-канале .

ЧП произошло во дворе жилого дома, где мотоцикл, двигавшийся по встречной полосе, столкнулся с автомобилем. Первоначально и сам подросток, и его мать утверждали, что за рулем находился мальчик, а отчим был пассажиром.

Однако записи с камер видеонаблюдения опровергли эту версию. На кадрах четко видно, что мотоциклом управлял взрослый мужчина, который выехал на участок с односторонним движением и не справился с управлением. В результате ДТП подросток получил закрытый перелом руки, а его отчим — ушиб головы.

Как установили сотрудники ГИБДД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Кроме того, обоим родителям подростка грозит ответственность за дачу ложных показаний.

Ранее в распоряжении 360.ru оказались кадры, как пьяный житель Ленинска-Кузнецкого насмерть сбил женщину и ее шестимесячную дочь, находившуюся в коляске. Его задержали на месте.