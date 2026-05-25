Кошка в Москве расцарапала двух спасателей, пока они вытаскивали ее из-под колес

Кошка застряла в машине между колесом и пружиной на дороге на юге Москвы. Во время спасательной операции пострадали спасатели, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на Севастопольском проспекте в Черемушках. Животное застряло под колесом белого Peugeot.

Пока спасатели пытались вытащить кошку, она агрессивно сопротивлялась и повредила средства индивидуальной защиты и поранила двух сотрудников.

