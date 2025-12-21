Во Владивостоке 10 человек эвакуировали при пожаре в административном здании

Утром 21 декабря во Владивостоке загорелось административное здание в центре города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 04:56 по московскому времени. Спасатели прибыли на вызов через пять минут.

«На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек», — уточнили в ведомстве.

Обошлось без пострадавших. Ликвидация возгорания продолжается.

