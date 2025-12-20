Квартира загорелась в многоэтажке на востоке Москвы
На Первомайской улице в Москве загорелась квартира, эвакуировали 20 человек
В субботу на востоке Москвы загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло в доме на улице Первомайской. На место происшествия отправились около десятка пожарных машин с расчетами. Всего из дома эвакуировали 20 человек, на место отправили автобус для обогрева. По данным источника, из дома спасли двух человек.
«Люди, которые проживают в доме, большинство во дворе или на улице. Приехали машины МЧС, скорая помощь и полиция», — рассказал о ситуации очевидец.
Другой очевидец отметил, что возгорание могло перекинуться на соседнюю квартиру.
МЧС Москвы в Telegram-канале уточнило, что возгорание произошло в жилье на 15-м этаже. Информация о произошедшем уточняется.
Ранее сильный пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными материалами на северо-востоке Москвы. Информация о пострадавших не поступала.