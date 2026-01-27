Во Владимирской области на федеральной трассе столкнулись 13 автомобилей

Более десятка автомобилей столкнулись на федеральной трассе «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления внутренних дел.

Среди участников ДТП, которых всего 13, есть и легковые, и грузовые автомобили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Движение по трассе в сторону Москвы затруднено. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее движение перекрывали на трассе М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга из-за ДТП в Вышневолоцком районе Тверской области. По информации ТАСС, водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник. Позднее нормальную работу автомагистрали удалось восстановить.