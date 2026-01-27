Движение на трассе М-11 в сторону Петербурга перекрыли из-за ДТП

Во вторник, 27 января, движение на трассе М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга было временно перекрыто из-за аварии с участием грузовика. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Telegram-канал «Автодор».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 320-м километре трассы в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник, уточняет ТАСС.

Автомобилистов заранее предупредили о перекрытии дороги, предложив водителям съезд на 258 километре трассы в качестве варианта объезда.

Ранее Neva.Today сообщала о масштабных ограничениях дорожного движения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые начались с 27 января. Перекрытия ожидаются на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) и трассе «Кола».