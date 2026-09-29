Один человек пострадал при пожаре в общежитии в ХМАО

В городе Покачи в ХМАО загорелось двухэтажное общежитие на Аганской улице, пострадал один человек. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Огонь распространился на первый и второй этажи, а также на кровлю здания. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Спасателям удалось предотвратить переход пламени на пристроенный магазин. Пострадавшего эвакуировали из здания и доставили в Покачевскую городскую больницу.

Открытое горение ликвидировали в 20:33. В тушении пожара задействовали 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Причину происшествия устанавливают специалисты.