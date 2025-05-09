Во Владикавказе спасли мужчину из придавленного деревом автомобиля
Во Владикавказе на улице Тамаева дерево рухнуло на автомобиль, в котором находился 66-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.
Прибывшие на место происшествия специалисты спасли мужчину. Они распилили упавший ствол и деблокировали пострадавшего. Ему потребовалась медицинская помощь.
На территории республики 9 мая продолжит бушевать непогода. Спасатели призвали местных жителей быть внимательными и осторожными.
В некоторых районах после ливня с порывистым ветром и града произошли точечные отключения электроэнергии. Аварийные бригады приступили к устранению неполадок.
Ранее стало известно, что сотрудники МЧС спасли пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой на Камчатке. Спасатели деблокировали пострадавших мужчину и женщину с помощью гидравлического инструмента.
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