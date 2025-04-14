Сотрудники МЧС спасли пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой на Камчатке

ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю/Telegram

Камчатские спасатели помогли пострадавшим в ДТП, в результате которого столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю/Telegram
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ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю/Telegram
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ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю/Telegram
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Авария случилась ранним утром 14 апреля в Петропавловске-Камчатском на трассе между микрорайонами Завойко и Копай. Спасатели деблокировали пострадавших мужчину и женщину из легковушки с помощью гидравлического инструмента, их передали медикам.

Также сотрудники МЧС отключили аккумулятор в машине, чтобы избежать возгорания. На месте работали 10 человек и две единицы техники.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом», — уточнили в МЧС.

Накануне автомобилист из ХМАО устроил аварию в Тюмени. Семь человек пострадали, в их числе — четверо детей.

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