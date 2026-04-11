Во Владикавказе спасатели возобновили работы на месте взрыва

Утром 11 апреля во Владикавказе возобновились работы на месте взрыва на складе пиротехники, который прогремел накануне днем. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

По его словам, спасатели снова приступили к разбору завалов с семи утра. Также на площадке находятся специалисты коммунальных служб.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями случившегося», — отметил он.

Взрыв с последующим пожаром в складских помещениях в центре Владикавказа, где хранилась пиротехника, произошел 10 апреля около 12 часов. Два человека погибли, еще 15 пострадали, среди них — двое детей.