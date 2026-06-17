Во Вьетнаме полиция спасла более 400 кошек, похищенных на мясо

Во Вьетнаме полицейские спасли несколько сотен кошек из рук преступной группировки, ворующей домашних питомцев для последующей продажи на мясо. Об этом сообщила газета Thanh Nien .

В Хошимине полицейские во время операции по спасению кошек задержали 10 подозреваемых. Силовики также обнаружили на складе 45 клеток, в которых содержались около 400 кошек. Там же находились несколько контейнеров, где были около 80 кошачьих трупов. Еще на одном складе полицейские нашли 21 кошку.

Задержанные уже признались, что приманивали и воровали кошек в разных районах на юге страны. Они занимались этим порядка трех лет.

Международная зоозащитная организация Humane World for Animals сообщила, что как минимум 40 спасенных кошек уже вернулись к хозяевам. При этом после спасения около сотни животных умерли из-за перенесенных мучений и жестокого обращения.

Два года назад парламент Южной Кореи официально запретил употреблять в пищу собачье мясо.