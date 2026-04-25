Во Франции пассажиры вышли на ВПП перед самолетом в знак протеста

Пассажиры попытались перегородить путь взлетавшему без них самолету авиакомпании Ryanair во Франции. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Вечерний рейс из Марселя (Франция) в Марракеш (Марокко) в тот день вылетел без 80 пассажиров. Люди застряли в очередях в аэропорту из-за новой цифровой системы пограничного контроля EES.

Пассажиры объединились и вышли прямо на взлетно-посадочную полосу. В знак протеста они перегородили путь самолету Ryanair.

В итоге лайнер улетел, а нарушителей задержали. Одну из участниц акции арестовали по подозрению в отключении систем пожарной безопасности.

В середине марта авиакомпания в Австрии лишилась самолета за отказ возместить расходы пассажирки.