Во дворе жилого дома в Курске упал беспилотник

Украинские беспилотники атаковали Курск, один из дронов упал во дворе многоквартирного дома. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX .

«По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города. Обломки повредили крышу МКД», — написал он.

По словам главы региона, БПЛА не сдетонировал. На место ЧП прибыли работники экстренных служб, территорию оцепили.

Из дома вывели 36 жильцов, девять из которых — дети. В пункты временного размещения отправили семерых человек, среди них двое несовершеннолетних. Остальные отправились к родственникам.

На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб. Обошлось без жертв.

«Ситуацию держу на контроле. Рассчитываем, что в ближайшее время люди вернутся домой», — сказал Хинштейн.

Сегодня ночью БПЛА атаковали Самарскую область. В итоге частично обрушился подъезд многоквартирного дома. Спасатели продолжают разбор завалов, по предварительной информации, под ними могут быть два человека, в том числе ребенок.