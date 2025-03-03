Внутри могут быть люди. Крупный пожар начался в центре Москвы

В центре Москвы начался крупный пожар. Об этом сообщил источник редакции 360.ru.
Загорелось двухэтажное здание на Спартаковской площади у станции метро Бауманская. Газифицировано ли оно, пока неизвестно.
Горят крыши у двух кофеен. О пострадавших не сообщалось. Пламя охватило уже 100 квадратных метров и распространяется, криков о помощи очевидцы не слышали.
К месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС. Специалисты начали тушение возгорания. К ликвидации пожара привлекли 12 человек, группировку усилили тремя единицами техники.
Ранее на северо-востоке Москвы загорелся двухэтажный автосервис.
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