Внутри могут быть люди. Крупный пожар начался в центре Москвы

Две кофейни загорелись в Москве на Спартаковской площади

В центре Москвы начался крупный пожар. Об этом сообщил источник редакции 360.ru.

Загорелось двухэтажное здание на Спартаковской площади у станции метро Бауманская. Газифицировано ли оно, пока неизвестно.

Горят крыши у двух кофеен. О пострадавших не сообщалось. Пламя охватило уже 100 квадратных метров и распространяется, криков о помощи очевидцы не слышали.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС. Специалисты начали тушение возгорания. К ликвидации пожара привлекли 12 человек, группировку усилили тремя единицами техники.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся двухэтажный автосервис.