Двухэтажный автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в здании двухэтажного автосервиса на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

В автомастерской, расположенной на улице Добролюбова в Бутырском районе, загорелся гараж, внутри которого находятся автомобили. На первом этаже расположен автосервис, на втором — административные помещения.

Сначала площадь возгорания составила 40 квадратных метров, но потом пожар охватил 400 «квадратов».

Охранник сообщил об огне в 20:42 в воскресенье, 2 марта. Он попросил поторопить бригаду скорой помощи.

«Люди просят о помощи», — сообщил источник.

Интенсивный пожар охватил уже два этажа здания. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Здание обесточили, администрации на месте нет.

Ранее в Подмосковье загорелось хранилище пластиковой продукции.