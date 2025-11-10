Внедорожник врезался в грузовик на Ярославском шоссе перед съездом на МКАД

Жесткое ДТП с участием внедорожника и грузовика произошло на Ярославском шоссе перед съездом на МКАД в сторону Москвы. Подробности 360.ru сообщил очевидец с места происшествия.

По его словам, внедорожник на большой скорости въехал под большегруз. Состояние водителя легковушки собеседник 360.ru оценил как крайне тяжелое.

«Я думаю, водитель если выжил, то находится в очень тяжелом состоянии», — отметил очевидец.

Он уточнил, что на место происшествия оперативно прибыли пять машин скорой медицинской помощи. В составе медицинской колонны присутствовала также реанимация.

Сотрудники экстренных служб оказывают пострадавшим необходимую помощь. Обстоятельства и причины дорожного происшествия устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тюмень — Омск. Грузовик КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, водитель которого скончался в результате удара.