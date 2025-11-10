На трассе Тюмень — Омск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации, опубликованной в соцсетях УМВД России по Омской области, грузовик КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. Инцидент произошел 9 ноября, написал сайт Ura.ru .

В сообщении указано: «Водитель автомобиля КамАЗ при движении по автодороге Тюмень — Омск в районе 463 километра выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz. В результате ДТП водитель Mercedes от полученных травм скончался».

Водитель КамАЗа был госпитализирован. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.