Внедорожник спровоцировал аварию с перевозившей людей маршруткой в Омске

Более 10 пассажиров омской маршрутки пострадали в ДТП с внедорожником

Грубое нарушение правил дорожного движения женщиной за рулем внедорожника привело к столкновению с перевозившим пассажиров маршрутным автобусом в Омске. Пресс-служба областного главка МВД сообщила, что травмы получили 11 из 12 пассажиров, включая десятилетнюю школьницу.

По данным ведомства, Toyota Land Cruiser при повороте налево не предоставила преимущество в движении ехавшей навстречу Lada Granta и маршрутному автобусу.

«На момент столкновения в салоне пассажирского транспорта находились 12 пассажиров, 11 из них понадобилась медицинская помощь, в том числе девочке 2018 года рождения», — заявили в пресс-службе.

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции приступили к выяснению всех обстоятельств аварии. Ход проверки под свой контроль взяла городская прокуратура.

В ведомстве пообещали оценить нарушение правил дорожного движения водителем, который спровоцировал аварию.

Маршрутный автобус во Владивостоке столкнулся с ехавшими в попутном направлении Toyota Vellfire и Subaru. По данным приморского главка МВД, водитель пассажирского транспорта потерял сознание и умер за рулем. Водители и пассажиры иномарок не пострадали.