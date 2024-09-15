Водитель маршрутки умер за рулем во Владивостоке

Водитель маршрутки скончался за рулем во Владивостоке. ЧП произошло в районе остановки «Фабрика „Заря“», сообщили в МВД Приморья .

По информации ведомства, в воскресенье днем водитель ехал со стороны Русской улицы в направлении улицы Маковского.

Внезапно ему стало плохо, из-за чего мужчина потерял управление и столкнулся с Toyota Vellfire и Subaru, ехавшими в попутном направлении. Прибывшие медики констатировали смерть водителя.

Люди, которые находились в иномарках, не пострадали.

«Полиция Приморья напоминает водителям, что заболевания сердечно-сосудистой системы, резкая смена погоды, скачки давления могут привести к дорожным происшествиям», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, опасно управление транспортными средствами на эмоциях, добавили в ведомстве, напомнив о случаях ДТП после семейных ссор.

В Сахалинской области подросток решил покатать друзей на иномарке и съехал в кювет. Пострадал он сам и его несовершеннолетние пассажиры.