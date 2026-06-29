Внедорожник сбил восьмилетнего мальчика, нарушившего ПДД в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга 30-летний водитель Chevrolet Niva сбил ребенка. Авария произошла 28 июня в 20:55 на Школьной улице, у дома №77, сообщил сайт Neva.Today .

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, мальчик переходил дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора, взрослых рядом не было.

В результате аварии восьмилетний школьник получил тяжелые травмы и попал в больницу. В настоящее время врачи реанимационного отделения борются за его жизнь. По факту ДТП полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.