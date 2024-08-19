Внедорожник с туристами рухнул со скалы на Сахалине

Sakh.online: на Сахалине внедорожник с туристами упал со скалы

На Сахалине внедорожник с туристами рухнул со скалы. Об этом сообщило местное издание Sakh.online.

Путешественники пытались заехать на гору Крузенштерна, но при прохождении Баклана машина сорвалась. Люди еле выбрались из авто, которое в итоге всю ночь пролежало в море.

Издание опубликовало видео с места событий. Автор ролика заявил, что внедорожник вряд ли получится спасти.

Утром 18 августа российский автобус попал в аварию в Минской области, два пассажира пострадали. Дипломаты сообщили, что автобус слетел в кювет и врезался в деревья по дороге из Москвы в Брест.

До этого массовое ДТП произошло в Краснодарском крае. Жертвами аварии с участием мусоровоза стали три человека.