Три человека погибли в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани
МВД: в ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека, еще трое ранены
Массовая авария с участием мусоровоза произошла в Туапсинском районе Кубани, три человека погибли. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный главк МВД.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия в субботу, в 23:15.
Водитель автомобиля Land Rover выехал на встречную полосу при объезде остановившихся машин, где столкнулся с мусоровозом КАМАЗ. От удара его выбросило на встречную полосу движения, где мусоровоз столкнулся с пешеходами на дороге и пятью машинами.
«На месте ДТП скончались три человека, еще троих доставили в больницу», — заявили в пресс-службе.
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